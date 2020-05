Wärend engem Ugrëff op e Maternité goufe 24 Mënschen déidlech blesséiert, dorënner 21 Fraen an 3 Puppelcher.

Eng weider Fra huet wärend dem Ugrëff an engem Schutzraum e Kand zur Welt bruecht. Si hätt versicht, kee Mucks vu sech ze ginn an huet och dem Bëbee e Fanger an de Mond gestach, fir dass en net jäize soll.

Wéi et heescht, hätten d'Ugräifer geziilt Mammen ëmbruecht. Et huet nach keen d'Dot fir sech revendiquéiert, d'USA maachen awer den IS dofir verantwortlech.

Déi 3 Ugräifer goufen erschoss.