Zu Pärel hat um Freideg um 18 Auer en Dach Feier gefaang. Et koum zu héijem Materialschued.

Et ass keng Mënsch eppes geschitt.

D'Pompjeeë vu Pärel hunn nom Asaz de Lëtzebuerger Pompjeeë Merci gesot, déi vu Réimech komm sinn, fir de Brand op däitscher Säit ze läschen.

Oder wéi déi däitsch Säit et op hirer Facebook-Säit geschriwwen huet:

"Auch in der Coronaviruspandemie wird bei uns Europa schnell, unbürokratisch und problemlos gelebt - ein Löschzug des CIS Remich samt Teleskopmast war schnell an der Einsatzstelle und unterstütze uns bei den Löscharbeiten. So funktioniert europäische, grenzüberschreitende Zusammenarbeit."