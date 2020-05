Dëst Experiment zu Guénange gouf vun der Firma Agrobio Tech zejoert op d'Been gestallt, eng Firma, déi speziell vu Nice koum.

Den Eichenprozessionsspinner anzedämmen ass an der Praxis keng einfach Aufgab. Fir gesondheetlech Risiken z’evitéieren, mussen am richtege Moment déi optimal Decisioune getraff ginn. Zu Guénange, hei vir a Frankräich, gëtt eng Dron agesat, déi Gëft op d'Beem sprëtzt, fir esou d’Raupen ze bekämpfen.

De Feind: den Eichenprozessionsspinner, deem seng Hoer besonnesch bei Mënschen an Déieren eng Hautkrankheet verursaachen. An hei ass d’Waff. Eng 24-Kilo-schwéier Dron, déi speziell fir chirurgesch Interventiounen equipéiert ass. Dës Maschinn sprëtzt eng Flëssegkeet op Basis vun der Bakterie “Bacillus thuringiensis”. D’Bakterie verwandelt sech an en toxesche Kristall, nodeems d’Raup se opgeholl huet. Dëse Kristall ass awer keng Gefor fir Mënschen a Deieren am Bësch.

A wann d’Gemeng vu Guénange am franséischen Department Moselle decidéiert huet grouss Moyen ze notzen, ass dat well zënter e puer Joren d’Raupen den Alldag vun den Awunner vergëften, besonnesch déi, déi no bei de Bëscher wunnen.

Dëst Experiment zu Guénange gouf vun der Firma Agrobio Tech am Joer 2019 op d'Been gestallt, déi speziell vu Nice koum. Deemools eng Première a Frankräich, déi ënnert der Kontroll vum Institut National de la Recherche Agronomique duerchgefouert gouf.

Viru Kuerzem gouf den Traitement op en Neits vun den Awunner suivéiert. Eng Operatioun, déi d’Gemeng 70.000 Euro kascht huet. Dëst Joer 40.000 Euro. De Präis fir d’Rou.

De Prozess ass originell, ma de Biozid-Produit huet eng speziell Autorisatioun. De Produit ass a Frankräich nach net homologéiert, mä kéint et awer séier ginn, wa gutt Resultater zu Guénange areecht ginn.