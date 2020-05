A Mexiko ass e Samschdeg e Journalist ëmbruecht ginn, esou de mexikanesche Parquet, hie wier erschoss ginn.

De Jorge Armenta ass schonn deen drëtte Journalist, deen dëst Joer a Mexiko dout gemaach gouf. Bei der Attack wier och e Polizist ëm d'Liewe komm an ee blesséiert ginn.

Der ONG "Reporter ouni Grenzen" no hat den Armenta scho méi oft Mordmenace kritt a war dofir an engem Schutzprogramm vun der Regierung. D'ONG fuerdert, datt soll gekläert ginn, wéi hien trotzdeem konnt ëmbruecht ginn. Nieft Syrien an Afghanistan gëllt Mexiko als eent vun de geféierlechste Länner fir Journalisten.