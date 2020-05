Et koum e Samschdeg den Owend zu enger Kläpperei tëscht ronn 10 Persounen zu Ensdorf, bei där och Messer a Baseballschléier an den Asaz koumen.

Et goufen och Leit dobäi blesséiert, wéi vill, huet d'Police vu Saarlouis net matgedeelt. Déi Bedeelegt waren tëscht 18 a 25 Joer al an et soll och den Dag virdru schonn zu Sträit tëscht Membere vun den zwou Gruppe komm sinn.

Eng Enquête iwwert d'Hannergrënn vum Sträit ass nach am gaangen.