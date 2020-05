An de nächste Woche ginn am Journal Conspiratiounen aus dem Internet opgegraff an et gëtt versicht se anzeuerdnen.

D’Hypothees, datt den neie Coronavirus scho bei der Militär-WM am Oktober 2019 zu Wuhan ausgebrach ass, hält sech am Internet an och an de Kreesser vu sougenannte Verschwörungstheoretiker. Och zu Lëtzebuerg beschäftegt sech d‘Politik mat der Thematik. Ënnert den 10.000 Sportler war och eng Delegatioun aus dem Grand-Duché dobäi. De Petz Bartz an de Pierre Weimerskirch gräifen an de nächste Woche Conspiratiounen aus dem Internet op a versichen se anzeuerdnen. Dëse Reportage ass den Optakt.