E 25 Joer ale Mann aus Sachsen huet sech e ganz schlechte Witz erlaabt...

Eng besuergte Fra aus Rumänien a Bekannte vum 25 Joer ale Mann huet sech e Sonndeg den Owend bei der Police gemellt a matgedeelt, dass dem jonke Mann e Messer an der Broscht géif stiechen, d'Fra hätt dat iwwer Videochat live gesinn. Dono hätt d'Fra de Mann net méi konnten erreechen.

D'Beamten hu sech direkt un d'Ermëttlunge gemaach an nodeems ënnert anerem och säin Handy misst lokaliséiert ginn, konnt de Mann aus Leipzig fonnt ginn. Dem Mann war näischt geschitt an et ass ëm gutt gaangen. Hien huet der Police erkläert, dass hie mat engem falsche Messer sou gemaach hätt, wéi wann e sech géif erstiechen a wollt just de Geck mat der Fra maachen.

Elo gëtt allerdéngs gepréift, op de Mann d'Käschte vum Policeasaz misst iwwerhuelen.