Den Automobilist hat ze vill gedronk an hat dunn decidéiert, fir a sengem Gefier kuerz ze schlofen an net méi weiderzefueren.

Leider hat de Mann sech dofir grad an der Géigend vun Hannover d'Standspuer op enger Sortie vun der A2 erausgesicht. Erwächt gouf de 27 Joer jonke Chauffer vu vu Polizisten, déi och direkt eng Alkoholskontroll gemaach hunn. En Zeien hat d'Police alarméiert, well do en Auto stoung.

De Permis huet de Chauffer missten ofginn an et gouf géint hien eng Plainte gemaach.