Op engem Maart zu Bréissel ass der Police e Méindeg e Coup géint d'Drogekriminalitéit gelongen. Dem Parquet no goufe 6 Persoune festgeholl.

E Méindeg de Moie ware Spezialunitéite vun der Police am Kader vun enger Enquête iwwert den Drogeschmuggel um "Marché matinal" an der Haaptstad intervenéiert.

D'Belsch gehéiert zu enger vun de wichtegste Plaze wat d'Schmuggele vun Drogen an Europa ugeet. Virun allem wat de Kokain betrëfft, deen aus Latäin Amerika via den Hafe vun Antwerpen an d'Belsch kënnt.

D'Saisie vun e Méindeg gehéiert zu enger vun de gréissten aus de leschte Joren. Am Verglach, 2018 goufen am ganze Joer zu Antwerpen just 16,8 Tonne saiséiert. E Méindeg waren et zu Bréissel direkt 11,5 Tonnen op ee Coup.

Déi 6 Persounen, déi e Méindeg zu Bréissel festgeholl goufen, musse sech bannent 48 Stonne virun engem Juge d'instruction veräntwerten.