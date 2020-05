Et kéint dat och déi definitiv Fermeture fir dee Fluchhafe sinn, nodeems Enn Oktober den neie Fluchhafen BER endlech soll opgoen.

Well d'Passagéierzuelen déi lescht Woche massiv agebrach sinn, geet de Fluchhafen Tegel an eng Zwangspaus. D'lescht Joer war Berlin Tegel mat 24 Millioune Passagéier nach d'Nummer 4 an Däitschland, hannert Frankfurt, München an Düsseldorf.

Op de Fluchhäfen Tegel an Schönefeld sinn déi lescht Woche just knappt 2'000 Passagéier pro Dag geflunn. Duerch déi Paus, déi elo fir Tegel decidéiert gouf, riskéiert deen, eventuell guer net méi opzemaachen, nodeems jo Enn Oktober de Fluchhafen BER endlech soll opgoen an Tegel Enn des Joers souwisou sollt vum Netz geholl ginn.