Bei der US-Weltraumagence huet de Doug Loverro demissionéiert.

D'Demissioun koum just eng Woch, ier d'Nasa fir déi éischte Kéier zanter 2011 rëm Mënsche soll an de Weltall schécken. D’Iwwerraschung ass grouss, well den Doug Loverro réischt ee Joer am Poste war. D'Nasa huet nach net kommentéiert.