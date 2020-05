Wéi d'Police Koblenz an engem Schreiwes matdeelt, hu si wärend der Pandemie knapp eng Millioun Leit un de Grenzen zu Frankräich a Lëtzebuerg kontrolléiert.

Zil vun de Kontrolle war et en Ausbreede vum Coronavirus ze verhënneren. Zanter dem 16. Mee sinn dës Kontrolle gestoppt, d'Grenze fir eriwwer an Däitschland also nees op.

An engem Schreiwes huet d'Police vu Koblenz elo matgedeelt, dass si knapp eng Millioun Leit un de Grenzen zu Frankräich a Lëtzebuerg gestoppt hunn, déi areese wollten. Iwwer 37.000 Leit goufen ofgewisen a ronn 450 Strofdote goufe festgestallt. Dobäi huet et sech an der Haaptsaach ëm Doten wéinst dem Openthalt, Drogen oder Faiten am Trafic gehandelt. 560 Persoune goufe gesicht, dovun 119 mat Haftbefeel.

Méi aussergewéinlech war e Virfall mat 2 Hondshändler, déi 4 bis 8 Wochen al Zwergspitz-Muppen an Däitschland schmuggele wollten a festgeholl goufen. En zweete Virfall mat enger Carte d'identité, déi am Abrëll 1995 ofgelaf war an deemno zanter iwwer 25 Joer net méi valabel war, huet och fir Opmierksamkeet gesuergt.