An den USA bekloe Mataarbechter aus dem Gesondheetssecteur mat asiatesche Wuerzelen, datt et ëmmer méi rassistesch Virfäll gëtt.

Eng Partie Patienten, déi de Coronavirus hunn, géife sech net vun den Dokteren traitéiere loossen, déi aus engem asiatesche Land kommen. Dat mellt d'Washington Post. Nieft dem Refus vu Covid-19-Patienten, sech vun hinne behandelen ze loossen, géife se och baussent der Klinik vernannt ginn.

Och d'FBI warnt virun enger Hausse un Attacke géint Leit mat asiatesche Wuerzelen. Eng Partie vun de Betraffene schwätzen oppen iwwert d'Virfäll op de soziale Medien ënnert dem Hashtag "#iamnotavirus“.

De Russell Jeung vun der San Francisco State Universtiy huet sech mam Phenomen beschäftegt. Senger Analysen no klammen d'Belästegungen an d'Attacken zanter Mëtt Mäerz. Hie schwätzt vun iwwer 1.800 Virfäll.

D'Affer hu gesot, et wier zum Beispill op se gespaut ginn oder se wiere beim Akafen attackéiert ginn.

Eng Partie Experten, dorënner och de Russell Jeung, maachen och d'Rhetorik vun de Politiker an do virun allem vum US-President Donald Trump dofir responsabel, datt et ëmmer méi där Attacke ginn. Den Trump hätt de Coronavirus laang als "chinesesche Virus" bezeechent.

De Russell Jeung rechent domat, datt mam Deconfinement an den nächste Méint d'Zuel vu rassistesche Virfäll weider klamme wäert.

Amerikaner mat asiatesche Wuerzele si ganz staark am Gesondheetssecteur vertrueden. Der Washington Post no maache se ronn 6% vun der kompletter Populatioun aus, allerdéngs ronn 18% vun den Dokteren an 10% vum Fleegepersonal.