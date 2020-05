An de leschte 24 Stonne sinn der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) no 106.000 nei Fäll gemellt ginn.

106.000 Fäll a 24 Stonne goufen der WHO gemellt, dat wier déi héchsten Zuel zënter dem Ufank vun der Epidemie, sou de WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Et gëtt virun allem bei der Organisatioun gefaart, dass aarm Länner massiv vun der Covid-19-Pandemie kéinte betraff ginn. Et hätt een nach e laange Wee viru sech, sou de Chef vun der WHO weider. Et ass een extrem besuergt iwwert déi klammend Zuelen a Länner mat niddregem oder mëttlerem Akommes, heescht et weider.

De Gesondheetssystem an deene Länner ass schwaach oder deelweis guer net existent, noutwendeg Mesuren, wéi d'Distanzreegel wier just schwiereg ëmzesetzen.

Bal 2/3 vun de Fäll, déi gemellt goufen an de leschte 24 Stonnen, kommen aus grad emol 4 Länner. De WHO-Chef wollt net soen, ëm wéi eng 4 Länner et sech dréit, ma am leschte Bericht vun der Organisatioun waren et d'USA, Russland, Brasilien a Saudi-Arabien.