Et si warscheinlech déi schlëmmsten Iwwerschwemmungen zanter honnerte Joren, heescht et vun de Gouverneurin.

Am US-Bundesstaat Michigan ass den Noutstand ausgeruff ginn, nodeems duerch Héichwaasser zwee Dämm gebrach sinn. Eng 11.000 Mënschen hu missen hir Haiser verloossen. Den Zentrum vun der Stad Midland kéint geschwënn bis zu 3 Meter déif ënner Waasser stoen. Matten an der Coronakris ass Michigan also mat enger weiderer Katastroph konfrontéiert. D'Bierger sinn opgeruff, fir an den Noutlogementer Masken unzedoen a sou wäit et geet, op Distanz ze bleiwen.