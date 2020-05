Dobäi si bis ewell op d'mannst 15 Leit ëm d'Liewe komm.

Matten an der Corona-Pandemie sinn an Indien an am Bangladesch op mannst 15 Persounen an engem vun de schlëmmsten Zyklonen an der Géigend ëm d'Liewe komm. Iwwer 3 Millioune Leit hu missen noutlogéiert ginn. D'Autoritéiten hate Schwieregkeeten, fir Raimlechkeeten ze fannen, well eng Rei Noutlogement den Ament fir d'Quarantän genotzt ginn. Wéi et vun der Hëllefsorganisatioun Oxfam heescht, hätten eng Rei Leit Angscht, sech op deene Plazen unzestiechen. De Stuerm Amphan huet Wandspëtzte vu bis zu 185 Kilometer an der Stonn erreecht an ass e Mëttwoch um Festland ukomm.