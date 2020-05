Esou steet et an engem Tëscheresultat vun enger Antikierper-Etüd vun der schwedescher Santé.

Schweden geet am Ëmgang mam Coronavirus jo säin eegene Wee, e Wee, deen dozou féiert, datt zu Stockholm all fënneften Awunner Antikierper géint de Covid-19 forméiert huet. Dat geet aus engem Tëscheresultat vun enger Antikierper-Etüd vun der schwedescher Santé ervir, déi nach amgaangen ass. Dem Chef-Virolog Anders Tegnell no hätte sech eppes méi wéi 20 Prozent vun den Awunner zu Stockholm mam Coronavirus infizéiert. Besonnesch an der Alterskategorie tëscht 20 a 64 Joer wier de Virus verbreet. An aneren Deeler vum Land ass d'Immunitéit méi niddreg. Zu Göteborg läit se zum Beispill bei nëmmen 3,7%.

A Schweden sinn d'Schoule fir d'Kanner ënner 16 Joer jo opbliwwen, grad wéi Caféen, Restauranten a Geschäfter. De schwedesche Modell suergt awer och fir Kritik. D'Zuel vun den Doudege läit iwwert deenen anere skandinavesche Länner, déi strikt Lockdown-Mesuren agefouert hunn. Bis gëschter sinn 3.831 Persounen a Schweden um Covid-19 gestuerwen.