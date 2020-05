Wéi d'Police d'Läich vun der 59 Joer aler Fra am Keller fonnt huet, gouf och Aarbechtsgeschier an en Zementsak séchergestallt.

Bei engem Sträit tëscht deenen zwee, wier d'Fra ëm d'Liewe komm, huet de 75 Joer ale Pensionär der Police vun Hagen erzielt. Wéi genau alles ofgelaf ass, an ob et sech ëm e Gewaltverbriechen handelt, muss d'Police elo klären. Eng Obduktioun vun der Läich soll do méi Opschloss ginn.

De Mann selwer hat d'Police geruff, ma virdrun hat hien d'Läich vun der Fra awer an de Keller bruecht a wuel mam Gedanke gespillt, fir si hei anzebetonéieren. De Pensionär gouf verhaft.