Bei Wäitem am stäerkste betraff bleiwen d'USA, mat iwwer 1.500.000 Fäll an 90.000 Doudesaffer.

Iwwer 5 Millioune Mënschen hu sech weltwäit noweisbar mam neiaartege Coronavirus ugestach, esou d'Donnéeën en Donnescheg vun der US-amerikanescher John Hopkins Universitéit. Méi wéi 328.000 Persoune si mam Virus gestuerwen, iwwer 1.900.000 Dausend gëllen als geheelt.

Zu Lëtzebuerg goufe Stand e Mëttwoch den Owend 3.971 Infektiounen nogewisen, 109 Persoune si mam Virus gestuerwen. Den Ament sinn nach 57 Persounen am Spidol, 6 vun hinnen op der Intensivstatioun.