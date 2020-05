D'Zuel vun Doudesaffer am Spidol vu "Medecins sans frontières" zu Aden géifen op eng vill méi grouss Katastroph hindéiten, wéi déi offiziell Zuele weisen.

Am Jemen suergt de Corona-Virus den Ament fir eng Katastroph, warnt "Medecins sans frontières", d'Pandemie géif sech duerch de Manktem souwuel u Personal, wéi u Material am duerch 5 Joer Krich gepräägte Land séier verbreeden.

MSF fuerdert d'Vereenten Natiounen op, dréngend Ënnerstëtzung ze schécken, fir d'Gesondheetspersonal ze bezuelen, sou wéi Schutzmaterial a Beootmungsmaschinnen ze kafen. D'Zuel vun Doudesaffer an engem Spidol vu Medecins sans frontières zu Aden, enger grousser Stad am Süde vum Land, géifen op eng vill méi grouss Katastroph hindéiten, wéi déi offiziell Zuelen, esou d'ONG an engem Communiqué. D'Leit géife vill ze spéit kommen, déi aner Spideeler géife Covid-Patiente guer net ophuelen.

Op d'mannst 68 Persoune wieren eleng an den éischten zwou Wochen am Mee bei hinnen am Spidol ëm d'Liewe komm. Offiziell Zuele schwätze bis elo just vun 30 Doudesaffer.