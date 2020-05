D'Rentabilitéit an der ugeschloener Fligerei géif sou weider erofgoen an d'Ticketspräisser klammen, esou d'IATA.

D'Fluchgesellschafte si géint d'Propositioune vun der EU iwwert d'Distanzreegelen am Fliger. D'IATA, déi international Associatioun vum Aviatiounssecteur, déi 290 Airlinne regroupéiert, huet sech haut géint de "social distancing" u Bord ausgeschwat. Doduerch géing d'Rentabilitéit an der ugeschloener Fligerei weider erofgoen an d'Ticketspräisser klammen.

D'europäescher Agence fir Fluchsécherheet recommandéiert de Fluchgesellschaften ënnert anerem, ee Sëtz pro Rei, respektiv all zweet Rei fräi ze loossen. De Service u Bord sollt op e Minimum reduzéiert ginn. Passagéier a Personal misste Masken undoen, vun deem Moment u wou se an de Fliger eraklamme bis se op der Destinatioun ukomm sinn, mat Ausnam vu Kanner ënner sechs Joer. D'Maske sollten all véier Stonne gewiesselt ginn. D'EU wëll areechen, datt d'Leit sech am Fliger sécher fillen, huet déi zoustänneg Transportkommissärin Adina Valean erkläert.

Der Aviatioun kéint esou gehollef ginn, fir d'Suitte vun der Pandemie an de Grëff ze kréien. D'Fluchgesellschafte gesinn dat wéi gesot anescht.