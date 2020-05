Ënnerbréngunge vun den Asyldemandeuren am ofgetrennte Containerlager un der Grenz mat Serbien, wier mat engem Prisong gläichzesetzen, sou den EuGH.

No schaarfer Kritik an engem Urteel vum europäescher Geriichtshaff, mécht Ungarn seng sougenannten Transit-Lager fir Demandeure fir eng international Protektioun zou. Den EuGH hei um Kierchbierg hat de 14. Mee festgehalen, datt d'Ënnerbréngung vun den Asyldemandeuren am ofgetrennte Containerlager un der Grenz mat Serbien mat engem Prisong gläichzesetze wier an domadder géint europäescht Recht verstéisst.

D'Flüchtlinge géifen hei ouni Grond festgehale ginn a missten direkt fräigelooss ginn. Den ungaresche Premier Gergely Gulyas huet e Freideg de Mëtten zu Budapest vun enger onglécklecher Decisioun vum EuGH geschwat a präziséiert datt elo 280 Persounen an Accueil-Strukture bruecht ginn.

Iranesch an iranesch Migranten haten den EuGH saiséiert, nodeems si iwwert ee Joer an esou engem Lager festgehale goufen. Ungarn hat hir Asyldemande net ugeholl a si zréck a Serbien geschéckt, Serbien wollt se awer net ophuelen.

Dem Geriicht no dierften Asyldemandeuren net festgehale ginn ouni datt hir Demanden individuell traitéiert géife ginn a si dierften net méi wéi véier Woche festgehale ginn.

Mënscherechtsorganisatiounen haten d'Campen op der ungaresch-serbescher Grenz scho méi laang wéinst onmënschleche Konditioune kritiséiert: d'Leit goufen hanner Stacheldrot a Containere festgehalen.