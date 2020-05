Domadder sinn nach emol an Zäit vun nëmme 24 Stonnen bal 1.200 Doudeger derbäi komm. Méi wéi 310.000 Mënschen sinn offiziell infizéiert.

Brasilien ass domadder dat Land a Latäinamerika wat am meeschte vun der Longekrankheet getraff ass a weltwäit souguer op der 3. Plaz vun den Infektiounen, hannert den USA a Russland. An der trotz der beonrouegender Entwécklung, schwätzt de President Jair Bolsonaro elo scho vun der Repris vun den Aktivitéiten, fir d'Wirtschaft ze retten. Parallel recommandéiert de brasilianesche Santésministère dat ëmstriddent Malaria-Medikament Hydroxychloroquin, obwuel d'Niewewierkungen nach net ofschléissend erfuerscht sinn.

An den USA sinn der Johns Hopkins Universitéit no, an de leschte 24 Stonnen 1.255 nei Doudesfäll gezielt ginn. Als offiziellen Trauergeste, huet de President Trump d'Fändelen dräi Deeg laang op Hallefmast hänke gelooss. De Republikaner steet, genee wéi säi brasilianeschen Homolog, an der Kritik net séier an decidéiert genuch op d'Ausbreedung vum Covid-19 reagéiert ze hunn. Fuerscher vun der Columbia-Uni no, hätt een 36.000 Doudeger evitéiere kënnen, wann d'Ausgangsspären eng Woch éischter gegraff hätten.

Den Donald Trump huet nawell scho wësse gedoen, datt hien am Fall vun enger zweeter Well, keng streng Mesurë méi huele wäert, fir de Virus an de Grëff ze kréien. Et géif een dann d'Feier läschen an d'Land net zoumaachen, huet de President scho wësse gedoen. Fir d'Gesondheet vun de Leit, misst d'Wirtschaft dréinen.