Déi chinesesch Regierung wëll mat zousätzleche Milliardenausgaben an neie Scholden géint déi wirtschaftlech Perten duerch de Coronavirus virgoen.

Ënner strenge Sécherheetsprecautioune ass zu Peking um Freideg d'Sëtzung vum chinesesche Vollekskongress ugaangen.

De Regierungschef huet um Kongress vun aussergewéinleche Mesuren fir ongewéinlech Zäiten geschwat. Et misst garantéiert ginn, datt kleng- a Mëttelbetriber e besseren Zougang zu Kreditter kréien an d'Finanzéierungskäschten gedréckt ginn. An awer gëtt och a China domadder gerechent, datt de Chômage an d'Luucht geet.

Direkt am Ufank vum Kongress gouf och en neit Sécherheetsgesetz fir Hongkong virgeluecht, dat do zu neien Onrouen féiere kéint. Kritiker schwätze scho vun enger Attack géint d'Biergerrechter.