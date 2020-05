D'UNO kritiséiert Malta, well d'Land nach ëmmer ronn 160 Flüchtlingen op zwee Quarantänschëffer festhält, nodeems d'Leit aus dem Mier gerett goufen.

Et wier wichteg, datt d'Persoune geschwënn u Land kéinte goen, well se scho ronn zwou Wochen op de Schëffer sinn, heescht et an engem gemeinsame Communiqué vum UNO-Flüchtlingskommissariat UNHCR an der Organisatioun fir Migratioun, déi och betounen, datt d'Staaten eng Verflichtung hunn, fir de Mënschen an Nout direkt ze hëllefen.

Et wier net z'akzeptéieren, datt d'Flüchtlingen méi laang wéi néideg an der Quarantän u Bord bleiwe mussen.