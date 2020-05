Si fille sech no der forcéierter Fermeture den 13. Mäerz vun den Autoritéite komplett am Stach gelooss.

Am Géigesaz zu hiren flamännesche Kolleegen, géife si ouni all finanziell Hëllef am Reen stoen gelooss ginn, ouni Perspektiv wéi et weidergeet. Dat wier eng Diskriminatioun soen déi francophone Cafésbedreiwer.