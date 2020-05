Esou kéimen d'Mäerder vum saudiarabesche Journalist laanscht d'Doudesstrof. Et wier un der Famill vum Doudegen esou iwwert dëst Urteel ze decidéieren.

Dat erkläert ee saudiarabeschen Analyst, den Ali Schuhabi, op Twitter. Déi aner juristesch Prozedure géife wéi gewinnt weider goen. Just d'Doudesstrof wier duerch d'Deklaratioun vum Kashoggi senge Jongen - och e Freideg op Twitter - de facto vum Dësch. D'Autoritéiten hunn nach näischt zu de Messagen op Twitter gesot. 11 Verdächteger ware wéinst dem Mord viru Gericht, dovunner goufen der 5 zum Doud verurteelt, 3 musse fir 24 Joer an de Prisong an déi aner goufe fräigesprach.

De Jong vum Doudegen, de Salah Kashoggi, huet ee finanziellen Accord mat der saudescher Regierung a vertraut eegenen Aussoen no der Justiz. 2019 huet d'Zeitung "Washington Post", fir déi den Jamal Kashoggi geschafft huet, geschriwwen, datt d'Kanner vum Journalist Haiser am Wäert vu Milliounen Dollar kritt hätten an donieft vill Sue vun den Autoritéite kréichen.

Den Oktober 2018 gouf de Journalist a Regierungskritiker Jamal Kashoggi am Konsulat vu Saudiarabien zu Istanbul brutal ermort, dat vun engem Kommando vu 15 saudiarabeschen Agenten. Seng Läich gouf zerstéckelt a gouf bis haut nach net fonnt. Fir d'éischt huet d'Regierung dementéiert, eppes mam Mord ze di gehat ze hunn. Si huet awer dunn zouginn, datt bei der Verhaftung eppes schif gaange wier. De Krounprënz Mohammed bin Salam war ënner Verdacht, an de Mord verwéckelt gewiescht ze sinn. Dat huet d'Regierung bis ewell nach ëmmer dementéiert.