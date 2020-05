A China wëll ee mat massiven Erhéijunge vun de Staatsausgabe géint d'Ofschwäche vun der Konjunktur goen.

Aussergewéinlech Mesuren an aussergewéinlechen Zäiten, esou de Regierungschef Li Keqiang direkt am Ufank vun der Versammlung vum Vollekskongress zu Peking. Fir dëst ze realiséieren, mussen natierlech Staatsscholden opgeholl ginn. Och a China wier d'Epidemie nach net eriwwer.Ronn 2.900 Deputéierter waren an der grousser Vollekshal present.

D'Ekonomie ass ëm 6,8% agebrach, zejoert war dës nach ëm 6,1% geklommen. D'Staatsverscholdung wäert ëm 3,6% verglach zum BIP klammen. Geplangt sinn Emprunten, sou wéi Reduktioune vu Steieren.

Ma trotz der Kris, wëll China d'Militärdepensen ëm 6,6% am Verglach zu zejoert nach eemol hiewen.

Soss ëmmer 2 Wochen, soll d'Sëtzung dëst Joer just 1 Woch daueren, all Persoun déi deel hëlt, huet missten 2 Tester iwwert sech ergoe loossen. Et gëtt och ënnerstrach, dass een eng oppen an transparent Haltung géigeniwwer dem Virus gehat huet an huet an dass mat Zäiten Informatiounen zu Dispositioun gestallt goufen. Domat gëtt virun allem op dem Donald Trump seng Virwërf reagéiert.

Déi kommunistesch Féierung a China huet dann och wëlles e speziellt Sécherheetsgesetz fir Hongkong z'erloossen. Virun allem sollen esou Äusserung fir eng Onofhängegkeet ënnerbonne ginn. Domadder wëll Peking och d'Parlament vun Hongkong ëmgoen.