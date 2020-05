Fir déi éischt Kéier a méi wéi 30 Joer huet den Ayatollah Khamenei eng Ried um Quds-Dag gehalen.

Den Ayatollah Ali Kamenei huet déi westlech Natiounen an hir "arabesch Poppen", déi d'Judden an Israel ënnerstëtzen, staark kritiséiert an ugegraff. Hie géif d'Lutte tëscht Palestina an Israel op der palestinensescher Säit ënnerstëtzen, well d'Palestinenser missten an "hiert Land zréck" goen.

De Leader vum Iran huet och fir d'éischt Kéier ëffentlech zouginn, datt den Iran Palestina mat Waffen ënnerstëtzt huet. De Problem vun der palestinensescher Arméi wier laang de Manktem u Waffe gewiescht. Den Iran hätt gehollef, fir datt Palestina haut besser Chance géint Israel hätt.

De Quds-Dag gëtt am Iran zanter der Islamescher Revolutioun 1979 um leschte Freideg vum Ramadan gefeiert, dat a Solidaritéit mat de Palestinenser. Op der ganzer Welt gëtt op dësen Dag och eng anti-westlech an eng antisemittesch Ideologie verbreet. Dëst Joer gouf den traditionelle Marsch wéinst dem Coronavirus ofgesot an d'Riede goufen iwwer Internet gehalen.