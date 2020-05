Op der A7 an Däitschland hunn d'Beamte vun der Police wärend 60 Kilometer e Senior verfollegt.

Aenzeien hunn d'Beamten iwwert en Automobilist informéiert, deen am Zick Zack ënnerwee war. Wéi si de Mann an der Géigend vun Hildesheim op engem Parking wollten unhalen, ass hien net stoe bliwwen, mä huet Vollgas ginn an huet sech duerch d'Bascht gemaach.

Eréischt no 60 Kilometer, kuerz hannert Hannover, ass et hinne gelongen, den 80 Joer ale Fuerer ze stoppen. Hien huet orientéierungslos an duercherneen op d'Beamte vun der Police gewierkt a gouf an e Spidol bruecht.