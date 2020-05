Och de Puppelchen ass mam Virus infizéiert, dat hunn d'Wëssenschaftler ronderëm de Jan Münch an de Rüdiger Groß vun der Universitéit Ulm matgedeelt.

Virologe vun Ulm hu Sars-CoV-2 fir d'éischte Kéier an der Mammemëllech vun enger mam Covid-19 infizéierter Fra nogewisen. Och hire Puppelchen huet sech mam Virus infizéiert.

Bis ewell wär awer nach net kloer, ob d'Kand sech wierklech iwwert d'Mammemëllech ugestach huet. D'Fuerscher hunn hir Resultater an der Fachzäitschrëft "The Lancet" publizéiert.

D'Virologen haten d'Mammemëllech vun zwou Fraen op d'Ierfgutt vum neie Coronavirus ënnersicht, déi sech no der Gebuert an der Klinick zesumme mat hirem Puppelchen een Zëmmer gedeelt haten. An de Prouwe vun der Mammemëllech vun der Fra, déi fir d'éischt erkrankt war, hunn d'Wëssenschaftler keen Hiwäis op de Coronavirus fonnt. D'Resultat an de Prouwe vun der zweeter Mamm waren dogéint véiermol positiv. Wourunner dat läit, ass fir de Moment nach onkloer, sou de Münch.