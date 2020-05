6 Méint dauert et, bis datt d'USA definitiv aus dem Militärofkommes eraus sinn.

D'Nato-Staaten haten den Traité mat den eemolege Membere vum Warschauer Pakt ënnerschriwwen, fir esou eng géigesäiteg militäresch Loftiwwerwaachung anzeféieren.

Den Donald Trump huet fir de Réckzuch Russland de schwaarze Péiter zougespillt. Well sech Moskau net u seng Verflichtunge géif halen, wéilten och d'USA net méi un de Vertrag gebonne sinn. An der Nato gëtt scho méi laang driwwer diskutéiert, datt Russland d'Ofkommes net komplett ëmsetzt.

Zesumme mat Frankräich, Däitschland, Spuenien, Finnland, Italien, Holland, Portugal, Schweden, der Belsch an der Tschechescher Republik huet Lëtzebuerg e Communiqué ënnerschriwwen, wou bedauert gëtt, datt d'USA dëse Schrëtt wëll maachen.

Den Traité "Open Sky" fir wichteg fir d'Vertrauen an hätt an de leschte Joerzéngte fir eng Augmentatioun vun der Transparenz an der Sécherheet am Beräich tëscht Europa an dem Atlantik gesuergt. D'Länner, déi ënnerschriwwen hunn, wëllen dowéinst och weider um Traité festhalen.

Wéi mat der Nato festgehalen, wëll een och weider mat Russland verhandelen, fir och d'Regioun iwwer Kaliningrad kënnen z'iwwerfléien.

De Communiqué

Traité ciel ouvert: communiqué commun des ministères des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la République tchèque et de la Suède (22 mai 2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Nous regrettons l'annonce du gouvernement des Etats-Unis de son intention de se retirer du Traité ciel ouvert, bien que nous partagions ses préoccupations relatives à la mise en œuvre des dispositions du traité par la Russie.

Le Traité ciel ouvert est un élément crucial du cadre de renforcement de la confiance qui a été créé au cours des décennies passées en vue d'accroître la transparence et la sécurité à travers la zone euro-atlantique.

Nous continuerons à mettre en œuvre le Traité ciel ouvert qui a une valeur ajoutée évidente pour notre architecture de maîtrise des armements conventionnels et notre sécurité commune.

Nous réaffirmons que ce traité demeure fonctionnel et utile. Le retrait devient effectif au terme d'un délai de six mois.

S'agissant des questions sur la mise en œuvre du traité, nous continuerons à dialoguer avec la Russie comme cela a été précédemment décidé entre Alliés de l'OTAN et d'autres partenaires européens afin de régler les questions en suspens telles que les restrictions indues imposées sur les vols au-dessus de Kaliningrad. Nous continuons à appeler la Russie à lever ces restrictions et poursuivons notre dialogue avec toutes les parties.