Dat huet den amerikaneschen National Institutes of Health e Freideg zu Washington matgedeelt.

Wéi den NIH weider präziséiert, géife Leit, déi Remdesivir kréien, ronn 31 Prozent manner Zäit brauchen, also ronn 4 Deeg, fir sech vum Virus z'erhuelen. Donieft wieren och liicht manner Leit gestuerwen, déi Remdesivir kritt hunn, par Rapport vu Leit, déi anescht traitéiert goufen.

Fir dës Etüd goufen zanter dem 21. Februar d'Fäll vun 1.063 Patienten an 10 Länner zesummegedroen. Déi eng kruten d'Ebola-Medikament, déi aner de Placebo. Remdesivir-Patiente waren an der Moyenne no 11 Deeg nees gesond. Déi aner no 15.

D'Fuerscher halen eng Kombinatioun vu Remdesivir mat anere Behandlungsmethode fir villverspriechend.