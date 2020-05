An Amerika ass de leschte Méindeg vum Mount Mee een offizielle Feierdag: Memorial Day. Dëse gëtt och zu Lëtzebuerg gefeiert.

Um Memorial Day gëtt den Zaldote geduecht, déi am Déngscht fir d'Natioun gefall sinn. Fir vill amerikanesch Familljen ass dësen Dag awer och Synonym mat Summerufank a Schoulvakanz. Et ass eng laang Traditioun, datt de Memorial Day och hei zu Lëtzebuerg gefeiert gëtt. Zanter Enn der 50er Joren zu Hamm um Amerikaneschen Zaldotekierfecht. D'Zeremonie dëst Joer war eng ganz speziell. D'Marines vun der Garde fir d'amerikanesch Ambassade hei zu Lëtzebuerg si sech dëst Joer um iwwer 20 Hektar groussen Areal vum Zaldotekierfecht wuel verluer virkomm. D'Covid-19-Pandemie huet mat sech bruecht, datt och hei d'Presenz vun den Autoritéiten an de Gäscht op de strikte Minimum reduzéiert gouf. Sou wéi et zanter Wochen de Fall ass, wa Familljen hire Léifsten eng leschte Kéier Äddi soen.

"Erënnere mer un d'Affer vun den daperen Zaldoten. Besonnesch deenen, déi hei begruewe sinn. Mir Éieren de Präis, dee si bezuelt hu fir Fräiheet, Gerechtegkeet a Fridden. A mir huelen eis Verantwortung fir datt hiren Asaz net ëm soss war", sou de Jean Ehret, Vertrieder vun de Culten.

5.075 Zaldoten hunn um Kierfecht bei Hamm eng lescht Rou fonnt. Déi meescht vun hinne si wärend der Ardennen Offensiv, der 'Battle of the Bulge', gefall. Ënner hinnen e Generol, den George S. Patton. Ënner hinnen och eng Infirmière. D'Nancy Leo aus dem Maryland.

"Mat hir éiere mer all déi Fraen, déi déi sech wärend dem Zweete Weltkrich agesat hunn. A mir Éieren all déi, déi haut un der Front géint de Coronavirus kämpfen".

De Courage an den Asaz vun der Nancy Leo gouf dëst Joer am Kader vun der Zeremonie, déi iwwer Internet live bis an Amerika iwwerdroe gouf, speziell ervir gestrach. Grad well och de e Samschdeg de Mëtteg weider weltwäit Infirmièren hiert Liewe mat op d'Spill gesat hunn, fir dat vun anere Mënschen ze retten.

"Dank dem Courage vu sou villen. Dem Risiko an den Affer, déi déi op sech huelen, an de Gesondheetsdéngschter, Dokteren an Infirmièren, si mer am gaangen, d'Zuel un Infizéierten niddreg ze halen. Fortschrëtter ze maachen, fir e Medikamenter oder en Impfstoff ze fannen", sou de J. Randolph Evans, amerikaneschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg.

Sief et hei zu Lëtzebuerg oder iwwer den Atlantik. D'Leit wiere spontan op d'Strooss oder op hire Balcon gaangen, fir Dokteren an Infirmièren ze klappen. Helden am Kampf géint de Covid-19.

Viru Joerzéngten hätt d'Nancy Leo och un der Front gestanen, fir Liewen ze retten, sou den amerikaneschen Ambassadeur hei zu Lëtzebuerg.

Geduecht gouf um Samschdeg allen Affer.