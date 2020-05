Fir d'éischt an der Geschicht steet an Israel vun dësem Sonndeg un e Regierungschef viru Geriicht.

De Benjamin Netanjahu muss fir den Optakt vum Korruptiounsprozess géint sech perséinlech virun déi dräi Riichter trieden. De Parquet reprochéiert dem israelesche Regierungschef ënnert anerem, datt hie sech bestieche gelooss huet.

Hie soll ënnert anerem enger Telekommunikatiounsfirme Gefale gemaach hunn, fir datt déi op hirer Noriichtesäit positiv iwwert de Regierungschef bericht. Donieft geet et ëm Luxuskaddoen, déi de Benjamin Netanjahu a seng Famill vu räiche Perséinlechkeeten ugeholl soll hunn, déi sech domadder perséinlech a finanziell Virdeeler verschaf hätten.

Et sinn dräi weider Persounen ugeklot. Am Kader vum Prozess solle fréier Mataarbechter vum Netanjahu als Zeien aussoen. De Politiker selwer streit all d'Virwërf of a gesäit sech als Affer vum Parquet an de Medien.