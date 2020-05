E Sonndeg de Mëtteg gouf et géint 14 Auer op der B51 e méi uergt Accident tëscht engem Auto an enger Camionnette.

E puer Leit goufen e Sonndeg de Mëtteg bei der Kollisioun op der B51 tëscht Prüm a Stadtkyll blesséiert.

Eng Persoun gouf am Auto ageklemmt an huet misse vun de Pompjeeë befreit ginn. De Blesséierte gouf mam Helikopter an d'Klinick geflunn. D'Leit aus der Camionnette goufen op den éischte Bléck nëmme liicht blesséiert a konnten op der Plaz medezinesch versuergt ginn.

D'B51 hat tëscht der Offaart Olzheim a Schönfeld wéinst dem Accident kuerz misse gespaart ginn.