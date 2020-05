Zu engem uergen Accident koum et e Sonndeg géint 14 Auer. E Motocyclist hat d'Kontroll iwwert seng Maschinn verluer, mat déidleche Suitten.

Den 57 Joer ale Mann war e Sonndeg an engem Grupp vun am Ganzen 8 Motocyclisten ënnerwee, wéi hien tëscht Temmels a Fellerich/Tawern an enger liichter Lénkskéier op déi falsch Spuer geroden ass an do en Auto ze pake krut. Wéi déi däitsch Police mellt, muss de Motocyclist wuel ze séier gewiescht sinn.

Den Ongléckleche gouf an de Gruef geschleidert. Fir hie sollt all Hëllef ze spéit kommen.

Déi zwou Persounen am Auto, eng eeler Koppel aus Konz, gouf blesséiert, de Mann méi liicht, seng Fra uerg. Si koume an d'Spidol op Tréier.

D'Streck war fir ronn 3 Stonne komplett fir den Trafic gespaart. Op der Plaz war de Lëtzebuerger Rettungshelikopter, 3 Rettungsween, 2 Samus-Dokteren, d'Pompjeeë vun Tawern a Fellerich, sou wéi d'Police Saarburg.