De Ministerpresident vun Thüringen wiert sech géint Kritik u senge Pläng, d'Confinementsmesuren opzehiewen.

Wärend op nationalem Niveau an Däitschland nach berode gouf, wéi den Deconfinement kéint ausgesinn, huet de Bodo Ramelow (Linke) de Weekend annoncéiert, vum 6. Juni un op d'Sécherheetsvirschrëften ze verzichten. Reegelen iwwert d'kierperlech Distanzéierung, den Otemschutz an der Limitatioun vu Kontakter géifen deemno net méi gëllen. Amplaz sollten d'Bierger responsabiliséiert ginn a lokal reagéiert ginn, wann d'Zuel vun de Fäll géing an d'Luucht goen.

Dofir gëtt de lénke Politiker vu ville Säite kritiséiert. Den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn (CDU) sot der "Bild"-Zeitung, et dierft op kee Fall den Androck entstoen, datt d'Pandemie eriwwer wier. Et géif een den Ament observéieren, datt a verschiddene Regiounen deeglaang keng nei Infektioune gemellt ginn. Op där anerer Säit géif de Virus sech awer op verschiddene Plaze ganz séier nees ausbreeden an do misst een direkt agräifen. Ofstand halen, op d'Hygiène oppassen, Masken undoen, déi dräi Moossname wiere wichteg, fir d'Ausbreede vum Virus anzeschränken. Och d'SPD hat d'Approche vun Thüringen kritiséiert. D'Leit bréichte kloer Reegelen, sot hir Parteicheffin Saskia Esken der "Welt".

Hien hätt ni gesot, d'Leit sollte sech elo an den Aarm huelen oder hire Mond- an Nueseschutz ausdoen a sech kussen, sot de Bodo Ramelow um Méindeg géigeniwwer dem MDR. Och hie fënnt, datt d'Distanz anhalen nach ëmmer wichteg ass. Et géif awer elo kee Sënn méi maachen, Decisiounen an engem Krisestaf ze huelen, wann an der Hallschent vun de Landkreesser zanter dräi Woche keng nei Infektioune méi festgestallt gi wieren. Et géing deemno drëms goen, de Krisemanagement ëmzestellen an d'Responsabilitéit un déi lokal Gesondheetsautoritéite weiderzeginn.

Wann an engem Landkrees oder an enger Stad an Thüringen d'Infektiounen nees an d'Luucht géife goen, géife si direkt Hëllef kréien, sou de Ramelow. Am Gespréich ass hei eng Grenz vu 35 nei Infektiounen op 100.000 Awunner bannent enger Woch. Am ëffentlechen Transport soll och weider Mond an Nues bedeckt bleiwen.