Den Informatioune vun der Medezinescher Universitéit zu Wien no wier déi éischt Covid-19-Longentransplantatioun an Europa gegléckt.

Den Agrëff wier dréngend noutwenneg gewiescht, heescht et aus Éisträich, soss wier déi 45 Joer al Patientin viraussiichtlech gestuerwen. "Aus eiser Siicht geet et der Fra elo ganz gutt, bis ewell gouf et kee gravéierende Problem", sot de Leeder vun der Klinik Walter Klepetko no der Operatioun. D'Organer géingen alleguer funktionéieren, mä et wäert e laange Wee ginn, bis d'Patientin d'Spidol nees dierf verloossen.

Duerchgefouert gouf d'Operatioun virun enger Woch. Wéi et heescht, hätt d'Fra virun der Infektioun keng Virerkrankunge gehat a wier kärgesond gewiescht. Kuerz no der Infektioun hätt sech hiren Zoustand esou verschlechtert, dass si huet misse beotemt ginn.