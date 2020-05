De Jair Bolsonaro an déi brasilianesch Regierung suerge fir skandaliséiert Reaktiounen.

Obwuel d'Weltgesondheetsorganisatioun mëttlerweil dovunner ofréit, recommandéiert Brasilien nach ëmmer d'Malaria-Medikament Hydroxychloroquine géint de Corona-Virus. D'WHO hat aus Sécherheetsbedenken e weltwäite klineschen Test mam Medikament ënnerbrach. Brasilien géif u senger Strategie festhalen, esou de Gesondheetsministère. D'Dokteren am ëffentleche Gesondheetssystem kréie recommandéiert Chloroquine oder Hydroxychloroquine scho bei liichte Symptomer ze verschreiwen. De leschte Gesondheetsminister war kierzlech zréckgetrueden, Berichter no well de President insistéiert huet, d'Medikament ze pushen.

Keng Sécherheet fir Journalisten

Dat ass awer net deen eenzege Grond, firwat de brasilianesche President a seng Regierung an der Kritik stinn. Zwee grouss Medienhaiser hunn elo decidéiert, dem President Jair Bolsonaro seng informell Point de pressen net méi ze couvréieren. D'Sécherheet vun de Journaliste wier hei net garantéiert, soen de Mediekonzern "Globo" an d'Zeitung "Folha de Sao Paulo".

De Jair Bolsonaro ass Moies heefeg viru senger offizieller Residenz, dem Alvorada-Palast an der Haaptstad Brasília stoe bliwwen, fir senge Supporter Moien ze soen an heiansdo och der Press e Statement ze ginn. D'Unhänger vum rietspopulistesche President sinn dobäi just duerch en Ofspärband vun de Journaliste getrennt an hunn d'Reporter reegelméisseg vernannt. De Jair Bolsonaro ass selwer och bekannt dofir, Journalisten ze beleidegen.

En Tëschefall um Méinden hätt dunn awer dem Faass de Buedem ausgeschloen, esou d'"Folha". Deemno wieren d'Journaliste vum President begréisst ginn andeems hie sot: "Wann dir ufänkt, d'Wourecht ze soen, da schwätzen ech nees mat iech." Doropshin hu seng Supporter d'Vertrieder vun der Press uerg vernannt an ënnert anerem "Knascht, Raten, Kommunisten" geruff. D'Zeitung seet, d'Couverture virum Presidentepalais géif eréischt erëm opgeholl ginn, wann d'Sécherheet vun de Journaliste garantéiert ass.

Skandaléise Video

An dann ass do nach d'Geschicht vun engem Regierungsrot Enn Abrëll, deen nawell Konsequenze sollt hunn. E Video vun dëser Sëtzung suergt den Ablack fir schockéiert an entsate Reaktiounen a Brasilien. An der Reunioun fluchen d'Minister zwar hefteg, verléieren awer kee Wuert iwwert de Krisemanagement vun der Corona-Pandemie. Deemools ware schonn 3.000 Mënschen un de Suitte vum Virus gestuerwen. Mëttlerweil ass Brasilien mat 22.600 Doudegen dat no den USA am stäerkste betraffent Land.

Am Video bezeechent de President Jair Bolsonaro zwee Gouverneuren als "Stéck Schäiss" an "Koup Mëscht", well si Ausgangsrestriktioune wéinst der Pandemie decidéiert haten. Den Educatiounsminister fuerdert, d'Riichter vum Ieweschte Geriichtshaff sollten an de Prisong gepucht ginn, well si de Bundesstaaten d'Muecht zougesprach hunn, sech an dëse Froen iwwert déi national Regierung ewech ze setzen. D'Chancëgläichheetsministesch wëll och d'Gouverneuren an d'Buergermeeschter aspären. Donieft gëtt wärend der Reunioun zolidd geflucht.

Deen eenzege Minister, dee wärend der Reunioun vun der Corona-Kris schwätzt, ass den Ëmweltminister - deem gëtt elo reprochéiert, wärend der Kris Ëmweltstandarden ausser Kraaft wëllen ze setzen. "Elo, wou d'Medien nëmmen nach iwwert de Covid schwätzen, musse mer de Moment vun der Rou notze fir alleguerten d'Reglementer z'änneren", seet de Minister Ricardo Salles am Video. Den Ëmweltminister huet erkläert, domat hätt hien nëmme gemengt, datt bürokratesch Hürde sollen ofgebaut ginn. Him gëtt awer reprochéiert, d'Protektioun vum Amazonas-Reebësch wëllen opzehiewen an dëse fir Biergbau a Landwirtschaft fräizeginn.

De Video gouf e Freideg vum Riichter Celso de Mello vum Ieweschte Geriichtshaff publizéiert. Et war awer scho bekannt, datt et e géif ginn, nodeems de Justizminister zwee Deeg no der Reunioun zréckgetrueden ass. Hie reprochéiert dem President, d'Aarbecht vun der Police beaflossen ze wëllen. Den Ament enquêtéiert d'Police Medieberichter no an e puer Fäll, déi mam Jair Bolsonaro oder Leit aus sengem direkten Ëmfeld verwéckelt solle sinn. An der ominéiser Reunioun huet de President sech opgereegt, d'Police géif him keng Informatiounen doriwwer ginn.