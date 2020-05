Dee fir Schottland zoustännege Staatsminister Douglas Ross ass aus Protest géint dem Dominic Cummings säi Verhalen zeréckgetrueden.

A Groussbritannien gëtt et en éischte Récktrëtt an der Affär ëm de Regierungsberoder, deen am Confinement zwee Mol bei seng Eltere soll gefuer war, déi méi wéi 400 Kilometer wäit ewech wunnen.

De Cummings selwer refuséiert dat allerdéngs nach. An och de Premier Boris Johnson hat sech hannert säi Beroder gestallt.