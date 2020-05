Bei eisen Nopere ginn eng Rei vu restriktive Moossnamen ofgebaut.

Vun e Mëttwoch un dierfen ënnert anerem Theater, Kinoen, Concertssäll an Operen hir Dieren erëm opmaachen. Och Sport an der Hal oder am Fitnessstudio ass dann nees erlaabt. Dat alles awer nëmmen ënnert strengen Hygienes- a Sécherheetsmoossnahmen, esou d'SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Ënnert deene Viraussetzungen dierfen och oppe Schwämmen, Floumäert, Zirkussen a Gléckspill-Lokalitéiten nees opgoen. Bei Evenementer dobaussen dierfen, wann d'Hygiène- a Sécherheetsmesuren agehale ginn, nees bis zu 100 Persounen Deel huelen.