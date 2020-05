An engem Video gesäit ee wéi e Polizist e schwaarze Verdächtege mam Knéi um Hals op de Buedem dréckt.

De Mann hat nach ëm Hëllef geruff, ier en dunn vu sech wor. Hien ass kuerz drop am Spidol gestuerwen.



Dat ganzt ass zu Minneapolis geschitt.



Eng intern Enquête vun der Police an och eng vum FBI sinn am gaangen. Déi 4 involvéiert Polizisten goufe schonn entlooss.

Opgepasst: Op dësem Video si Biller ze gesinn, déi schockéiere kënnen