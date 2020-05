Déi soll en Dënschdeg ufänken, also nom Päischtweekend. D’Grenze sollen zwar bis op d’mannst Mëtt Juni zou bleiwen.

Et gëtt sech erhofft, dass d’Fransousen selwer, sech nees méi wéi just 100km ronderëm hire Wunnuert kënnen deplacéieren.

An och de franséischen Horesca-Secteur wënscht sech, dass no iwwer 2 Méint nees éischt Bistroen a Restauranten opmaachen däerfen.

Frankräich kritt eng sougenannten Tracing-App

E Mëttwoch gouf et de Feu-vert am Parlament zu Paräis. D'Corona-App "StopCovid" erkennt iwwer Bluetooth, wéi eng Smartphonen no beienaner waren. Sou kéinte Leit gewarnt ginn, wa se bei engem Infizéierten stoungen. Kritik un der App gëtt et wéinst dem Dateschutz.