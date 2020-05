Genee dee Projet de loi gëtt international kritiséiert an hat de leschte Weekend nees fir nei Masseprotester an der Sonderverwaltungszon gesuergt.

De Vollekskongress a China huet d'Pläng fir dat ëmstriddent Sécherheetsgesetz fir Hongkong accordéiert.

D’USA wollten eng Drénglechkeetssëtzung vum UNO-Weltsécherheetsrot zu deem Sujet beienee ruffen, wat China awer blockéiert hat. Duerch d'Gesetz gesinn d'USA Hongkong och net méi als onofhängeg vu China un an hunn dowéinst déi speziell Wirtschaftsrelatioune mat Hongkong op Äis geluecht.

Aktivisten gesinn hir Grondrechter a Gefor

D'Sécherheetsgesetz riicht sech och géint d'Aktivisten, déi als separatistesch oder terroristesch agestuuft ginn. Dat pro-demokratescht Lager an Hongkong gesäit am Gesetz d'Enn vun der politescher Selbstbestëmmung vun der fréierer, brittescher Kronkolonie.

Et wéilt een Demokratie a Fräiheet fir Hongkong, sou wéi et d'Verfassung virgesäit. Do steet, dass d'Bierger vun Hongkong dat allgemengt, direkt Walrecht kréie sollen. Nodeems d'Stad virun 20 Joer u China iwwergaangen ass, wier awer näischt méi geschitt, heescht et vun den Aktivisten. Au contraire, et géing ëmmer méi versicht ginn, d'Mënschen an Hongkong z'ënnerdrécken.

Och e Mëttwoch den Owend koum et nees zu Protester an Ausernanersetzunge mat der Police.