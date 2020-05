Riets geet vum Croisièresschëff "Scarlet Lady". Eleng am Mee solle sech do scho 5 Leit d'Liewe geholl hunn.

D'Schëff ass zënter Mäerz wéinst der Corona-Pandemie virun der Côte vu Florida am Lockdown. De leschten Doudegen, dee sech soll ëmbruecht hunn, ass een 32 Joer ale Philippinner, deen um Schëff gebotzt huet, sou d'US-Autoritéiten. De Bedreiwer vum Croisièresschëff huet awer näischt zum Grond vum Doud gesot.

Et si keng Vacancieren u Bord, well d'Rees wéinst dem Virus ofgesot gouf. D'Crew sëtzt awer nach ëmmer um Schëff fest. Kee weess, wéini datt si heem dierfen.

Zënter méi wéi 2 Méint si ronn 10.000 Leit vum Personal op Croisièresschëffer am Lockdown. Si heem ze kréien, wier immens schwéier, wéinst de Mesuren a verschiddenen Häfen an a verschiddene Länner, an déi d'Personal wéilt zeréckgoen.