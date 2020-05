Bal 60'000 Mënsche sinn zanter Enn Mäerz méi gestuerwen, wéi normal, esou déi offiziell Zuelen.

Dat géif drop hindéiten, datt 891 Mënschen op 1 Millioun direkt oder indirekt wéinst dem Virus gestuerwe sinn, esou d'Financial Times. Dat wier deen héchste Mortalitéitstaux vun alle Länner, fir déi et qualitativ gutt Date géife ginn. Och an absolutten Zuelen huet d'Vereenegt Kinneksräich déi meeschten Doudesaffer an Europa, weltwäit si just an den USA méi Mënsche wéinst dem Virus gestuerwen.

D'Financial Times huet och verglach, wéi staark d'Zuel vu Leit, déi gestuerwe sinn, prozentual wärend der Pandemie an d'Luucht gaangen ass. Och hei wieren d'Britten am stäerkste betraff an Europa, eleng am Peru wier d'Zuel vun Doudege méi geklommen.

D'Wirtschaftszeitung huet d'Donnéeë vu nationale Statistikinstituter an 19 Länner gesammelt a verglach, dorënner Italien, Spuenien, d'Belsch a Südafrika. D'Hausse vun Doudesaffer gouf verglach mat der Moyenne vun de 5 Joer virdrun. Et hätt ee sech decidéiert, de Verglach zu dësem Zäitpunkt ze maachen, well an anere staark betraffenen europäesche Länner, wéi Italien a Spuenien, d'Zuel vun Doudesaffer elo nees op en normalen Niveau zréckkomm wier. Et wier deemno onwarscheinlech, datt si d'Vereenegt Kinnekräich nach ee mol géifen iwwerhuelen, et sief dann et kéim eng 2. Infektiounswell.