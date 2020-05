Mat deem apaarte Verspriechen hofft Zypern am Summer Touristen an d'Land ze kréien.

Vum 9. Juni un sinn international Flich an Zypern nees méiglech. Déi zypriotesch Regierung huet elo annoncéiert d'Openthaltskäschten vun alle Leit ze decken, déi an der Vakanz positiv op de Coronavirus getest ginn. Corona-Patienten géifen net nëmmen den Hotel, mä och d'Medikamenter an d'Iessen vu sech an hirer Famill bezuelt kréien. D'Touristen missten da just hire Fluch heem an den Transfert op de Fluchhafen bezuelen.

Op Zypern gëtt et der Johns-Hopkins-Uni no 939 nogewisen Corona-Infektiounen an 17 Doudeger.