Ee CNN-Reporter gouf wärend enger Liveiwwerdroung vun der Police festgeholl. Hie war zu Minneapolis, fir iwwer d'Protester géint Policegewalt ze schwätzen.

De Reporter Omar Jimenez huet sech e Freideg de Moie live vun de Protester zu Minneapolis gemellt. Hien huet sech kloer als CNN-Journalist z'erkenne ginn. Duerno huet hie gefrot, ob hie mat der Kamera soll op senger Plaz bleiwen oder ob hie sech soll anzwousch anescht stellen.

Kuerz drop kruten hien a seng Mataarbechter Handschellen ugeluecht. D'Police huet si matgeholl. D'Kamera ass déi ganz Zäit weidergelaf an op der Tëlee konnt de Public d'Arrestatioun matkucken.

D'Presentateuren am Studio vu CNN hu sech ganz schockéiert gewisen. Si géifen net verstoen, firwat hir Crew festgeholl a matgeholl gouf. Dat hätt et op enger Maniff nach ni ginn. D'Reporter-Team hätt den Accord kritt, fir live op der Plaz ze filmen.

Duerno sot d'Police, de Reporter hätt op der falscher Plaz gestanen, dofir hätt een hien a säi Kamerateam direkt ouni Diskussioun misse festhuelen.

De Video gouf vun CNN op Twitter gedeelt.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

De Journalist an d'CNN-Crew goufe kuerz drop fräi gelooss. Dem Reporter no waren d'Poliziste ganz professionell an héiflech, si hätten eben hir Uweisungen. De Gouverneur vum US-Bundesstaat Minnesota huet sech fir den Tëschefall entschëllegt.

Aktuell stellt sech d'Fro, ob dës Verhaftung domat ze dinn huet, datt de Journalist Afroamerikaner ass. Eng zweet Ekipp vum Sender, mat engem wäisse Journalist, wier nämlech respektvoll vun der Police behandelt ginn, heescht et um Site vun CNN.

Et ass schonn den drëtten Dag, op deem et an der US-Stad Minneapolis zu grousse Protester géint Policegewalt kënnt. Ausgeléist goufen dës duerch den Doud vum 46 Joer alen Afroamerikaner George Floyd, deen duerch Police-Brutalitéit gestuerwen ass.