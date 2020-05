De Kanzler Sebastian Kurz huet um Freideg Lockerungen annoncéiert, em vue vun nidderegen Infektiounszuelen.

An Éisträich muss ee vum 15. Juni un op deene meeschte Plaze keng Mask méi unhunn. Nues a Mond muss een da just nach bedecken, wann ee mam ëffentlechen Transport fiert, an d'Apdikt, bei den Dokter, an d'Spidol, oder bei de Coiffer geet.

Och am Restaurant muss een da keng Mask méi undoen, wann een eng Distanz vun engem Meter kann anhalen an d'Gastronomiebetriber dierfen 2 Stonne méi laang, bis 1 Auer opbleiwen.